Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на Олимпийские Игры-2022 в Пекине (Китай). Сегодня,16 декабря, продолжение его дисквалификации официально подтвердилось.

Кузнецов не будет участвовать на соревнованиях в феврале 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил.

«У Евгения Кузнецова очень серьезная провинность, насколько мне известно. Потеря ощутимая, но он баловался по полной, как мы знаем, поэтому сейчас, к сожалению, расплачивается не только спортсмен, но и вся национальная команда», – цитирует Губерниева Sport24.

Журналист добавил, что не мог бы пожалеть спортсмена, ведь он должен являться положительным примером для будущего поколения.

Напомним, нападающий был отстранен от международных соревнований на четыре года. В положительной пробе игрока нашли запрещенное вещество (кокаин). Дисквалификация официально закончится 12 июня 2023 года.