Марте Ройселанн стала победительницей спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Норвежка преодолела дистанцию за 20:22,0. Второй стала Анаис Бескон из Франции, отставшая от соперницы на 15,4 секунды.

Тройку лидеров замкнула шведка Эльвира Эберг, допустившая два промаха. Четвёртое место заняла Лиза Тереза Хаузер из Австрии, а следом за ней расположилась лучшая из россиянок — Кристина Резцова. Российская биатлонистка с одним промахом отстала от Ройселанн на 26,7 секунды.

Помимо Резцовой, из россиянок в гонке участвовали Ирина Казакевич (17-е место, отставание 1.02,5), Светлана Миронова (21-е, 1.04,5), Ульяна Нигматуллина (23-е, 1.06,1), Валерия Васнецова (24-е, 1.06,8), Лариса Куклина (74-е, 2.29,1).