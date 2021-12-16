Российский биатлонист Максим Цветков занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Для 29-летнего спортсмена этот старт стал первым международным за почти три года. Последний раз он выходил на старт на открытом чемпионате Европы в феврале 2019 года, а на Кубке мира участвовал в январе того же года.

Победу в гонке одержал немец Давид Цобель, Цветков отстал от него на 23,3 секунды, допустив на один промах меньше (1 против 2). Между ними расположился представитель Италии Доминик Виндиш (2 промаха, отставание 9,1 секунды).

Вслед за Цветковым четвёртое место занял ещё один россиянин Антон Бабиков (2 промаха, отставание 45,8).

В топ-10 вошли Никита Поршнев (9-е место, 2 промаха, отставание 1.20,2) и Ильназ Мухамедзянов (10-е, 3 промаха, 1.34,0). Также в гонке участвовали Матвей Елисеев (16-е, 1, 2.11,6) и Евгений Гараничев (21-е, 2, 2.33,5).