Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов признался, что принимал участие в договорных матчах. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

«Что за матч, не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Я действовал честно, как мог, результат делали другие люди. Больше ничего не скажу», — пояснил ветеран.

По его словам, доказать сейчас он ничего не может и не собирается называть имён.

«Ко мне подошли партнеры и сказали, что нужно. Я сказал, что я в этом участвовать не буду», — добавил ветеран.

Филимонов выступал в профессиональном футболе до 45 лет. В его карьере был ряд российских и иностранных клубов, самым известным из которых стал «Спартак». Цвета красно-белых Филимонов защищал с 1996 по 2001 год, выиграл шесть чемпионатов и Кубок России. В сборной России Филимонов отыграл 16 матчей и пропустил 12 мячей с 1998 по 2002 год, съездив запасным на ЧМ-2002. Самым известным матчем в его карьере стала игра 1999 года с Украиной. В матче отбора на Евро-2000 россиянам нужна была только победа. Счёт до концовки встречи был 1:0, но Филимонов допустил грубую ошибку на 88-й минуте, и игра завершилась 1:1.