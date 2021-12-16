Андреа д’Амико, агент итальянского тренера Паоло Ваноли, сообщил, что его клиент стал новым главным тренером «Спартака». Об этом он заявил в интервью передаче Tutti Convocati.

Д’Амико отметил, что хорошо знает «Спартак» и назвал его клубом с «фантастическим стадионом и спортивным центром».

15 декабря с поста главного тренера «Спартака» был уволен Руй Витория. Под его руководством красно-белые завершили осеннюю часть сезона на девятом месте в таблице РПЛ с 23 очками в 18 турах. В Лиге Европы «Спартак» занял первое место в группе и напрямую вышел в 1/8 финала.

Ваноли ранее работал в сборных Италии разных возрастов, а также ассистировал Антонио Конте в «Челси» и «Интере».