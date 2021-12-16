Организаторы Кубка мира по биатлону во французском Анси потеряли вещи российской биатлонистки Ирины Казакевич. Об этом спортсменка рассказала в эфире «Матч ТВ» по итогам спринта.

По её словам, она около 15 минут ждала, пока найдут её пакет. Чтобы биатлонистка не замёрзла, ей дали чью-то курточку.

Казакевич, которая в гонке заняла 17-е место, выразила надежду, что последствий для здоровья у неё не будет.

Победу в спринте одержала норвежка Марте Ройселанн. Второй стала Анаис Бескон из Франции, тройку замкнула Эльвира Эберг из Швеции. Лучшей из представительниц России стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.