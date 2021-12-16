«Петербургский дневник» совместно с Комитетом по физической культуре и спорту перед стартом зимней Олимпиады-2022 в Пекине вспомнил отечественных победителей Игр разных лет.

На счету 80-летней лыжницы Евдокии Мекшило — золото и серебро Олимпийских игр Инсбрука-1964. Она выиграла эстафету 4×5 км в составе сборной СССР, а также стала второй в индивидуальной гонке.

«Первым был старт на «десятке». Передо мной бежит финская лыжница. Я бегу аккуратно, но смазка лыж в те годы была очень тяжелая и лыжи проскальзывали, — рассказала Мекшило. — И меня обгоняет подруга по сборной Клавдия Боярских. Я была счастлива, так как наконец-то заработала свою первую олимпийскую медаль!»

27-летней фристайлистке Екатерине Мальцевой ещё предстоит участие в Олимпийских играх. Она с 2010 года входит в сборную Санкт-Петербурга и молодёжную команду России по фристайлу.

«Моя первая важная победа была не победой, а призовым местом на этапе Кубка Европы в 2010 году, — рассказала Мальцева. — Тогда я только попала в молодежную команду страны и на первых же соревнованиях заняла третье место, это был хороший результат, учитывая то, что у меня было мало соревновательного опыта».