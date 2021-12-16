Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья. Ранее в прессе появилась информация, что прославленный специалист плохо себя чувствует. Из-за этого она пропустила съёмки финала сезона шоу «Ледниковый период».

«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

Татьяне Тарасовой 74 года. Она подготовила ряд олимпийских чемпионов, включая пару Ирина Роднина/Александр Зайцев, танцевальный дуэт Наталья Бестемьянова/Иван Букин, Алексей Ягудин и другие. Ранее сообщалось, что Тарасова из-за проблем с позвоночником передвигается в инвалидном кресле.