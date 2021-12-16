Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафе «Динамо» после матча 18-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита» (1:1). По его словам, московский клуб заплатит полмиллиона рублей за «ухание» болельщиков в адрес игрока сине-бело-голубых.

По словам Григорьянца, это минимальный штраф, который накладывается за это нарушение. Он отметил, что скандирование доносилось из сектора D101, игроки «Зенита» обратили внимание арбитра, и тот остановил игру.

«В следующий раз сумма может значительно увеличиться», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Григорьянца.

Кроме того, «Динамо» заплатит 50 тысяч за ненормативную лексику фанатов и 90 тысяч за нарушение санитарного регламента.

«По ходу матча болельщик команды выбежал на поле, но был вовремя задержан, поэтому штраф уменьшен в два раза», — пояснил Григорьянц.

«Зенит» также выплатит 100 тысяч штрафа за ненормативную лексику.

Игра «Динамо» — «Зенит» стала последней для клубов в 2021 году. Сине-бело-голубые завершили календарный год на первом месте с 38 очками, «Динамо» идёт вторым, имея на 2 очка меньше.