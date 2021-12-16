27 декабря в Санкт-Петербурге пройдут показательные выступления фигуристов в честь юбилея заслуженного тренера России Тамары Николаевны Москвиной, сообщает Sport24. Шоу пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский».
Ведущим шоу станет двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков, почётным гостем — заслуженный тренер России Алексей Мишин, выступавший с Москвиной в парном катании.
В программе вечера ожидается участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Также на лёд выйдут Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, дуэты Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин, Юко Кавагути/Александр Смирнов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
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