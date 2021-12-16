Завершился второй период матча Кубка Первого канала между Швецией и Россией. За 40 сыгранных минут команды не забросили ни одной шайбы. Обе команды получали право на большинство. У Швеции уже на 28-й секунде был удалён Оскар Энгсунд, у России — Сергей Плотников на 5-й минуте. Во втором периоде Адам Альмквист получил двухминутный штраф на 36-й минуте.

Матч проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.

Россия играет в следующем составе: Федотов (Самонов); Нестеров — Чистяков, Чибисов — Шипачёв — Марченко; Войнов — Никишин, Ткачёв — Морозов — Гусев; Елесин — Яковлев, Семёнов — Карнаухов — Толчинский; Шарипзянов, Плотников — Галимов — Грицюк, Каюмов.

Для Швеции это первая игра на Кубке Первого канала, Россия накануне встретилась с Канадой и победила 4:3. Эта игра стала первой для нашей команды под руководством Алексея Жамнова.