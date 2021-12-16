Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе из Санкт-Петербурга, утверждает Metaratings.ru со ссылкой на источник.

По нынешнему контракту Ракицкий получает порядка 2,5 миллиона евро в год. «Зенит» пока не начинал с ним переговоров о новом контракте. Стороны вернутся к ним, скорее всего, в январе.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году. С ним в составе сине-бело-голубые выиграли три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. Во всех турнирах он провёл за петербуржцев 106 матчей и забил 7 мячей.