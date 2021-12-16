«Атлетико Минейро» стал обладателем Кубка Бразилии по итогам 2021 года. В ответном финальном матче «петухи» выиграли у «Атлетико Паранаэнсе» — 2:1. Победный мяч у победителей провёл бывший нападающий «Зенита» Халк. В первой игре «Атлетико Минейро» выиграл 4:0, тогда 35-летний Халк также забил мяч.

Халк перешёл в «Атлетико Минейро» в январе 2021 года. С ним в составе команда выиграла три главных трофея Бразилии: сперва чемпионат штата (Минас-Жерас), затем чемпионат Бразилии и наконец — Кубок Бразилии.

Чемпионат страны «Атлетико Минейро» выиграл второй раз в истории, причем впервые сделал это 50 лет назад, в 1971 году. В Кубке Бразилии клуб также победил второй раз за 113-летнюю историю (впервые — в 2014).

Халк в чемпионате Бразилии стал лучшим бомбардиром с 19 мячами.