Стали известны соперники сборной России по футболу по групповому турниру Лиги наций-2022/23. По итогам жеребьёвки, проходящей в Ньоне, Россия попала в Группу 2 Лиги B. Её соперниками станут Албания, Израиль и Исландия.

В случае выигрыша группы Россия пройдёт в элитную группу A. Последние места в группах Лиги B опустятся лигой ниже.

Матчи пройдут в июне-сентябре 2022 года.

Лига наций УЕФА пройдёт в третий раз в истории. В сезоне-2018/19 Россия заняла второе место в группе 2 со Швецией (0:0, 0:2) и Турцией (2:1, 2:0) и осталась в Лиге B. В сезоне-2020/21 россияне стали также вторыми в группе 3 с Венгрией (3:2, 0:0), Сербией (3:1, 0:5) и Турцией (1:1, 2:3) и снова остались в Лиге B.