В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги наций сезона-2022/23. По её итогам стали известны составы всех групп во всех четырёх дивизионах. Сборная России сыграет в квартете Лиги B с Албанией, Израилем и Исландией.
Лига наций A
Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.
Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.
Лига наций B
Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.
Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.
Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.
Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.
Лига наций C
Группа 1: Фареры, Литва, Люксембург, Турция.
Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
Группа 3: Казахстан/Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Словакия.
Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.
Лига наций D
Группа 1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдавия, Лихтенштейн.
Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта.
24 и 29 марта 2022 года пройдут матчи Молдавия — Казахстан и Эстония — Кипр. Победители пройдут в лигу C, проигравшие — в лигу D.
Матчи группового раунда во всех лигах пройдут со 2 июня по 27 сентября.
Победители групп в лигах B, C и D поднимутся дивизионом выше, проигравшие в лигах A, B и C, напротив, опустятся ниже. Четыре победителя групп в Лиге A проведут финальную стадию турнира. Полуфиналы состоятся 14-15 июня, финал и матч за третье место — 18 июня.
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