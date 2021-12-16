В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги наций сезона-2022/23. По её итогам стали известны составы всех групп во всех четырёх дивизионах. Сборная России сыграет в квартете Лиги B с Албанией, Израилем и Исландией.

Лига наций A

Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.

Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.

Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.

Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

Лига наций B

Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.

Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.

Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

Лига наций C

Группа 1: Фареры, Литва, Люксембург, Турция.

Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.

Группа 3: Казахстан/Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Словакия.

Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

Лига наций D

Группа 1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдавия, Лихтенштейн.

Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта.

24 и 29 марта 2022 года пройдут матчи Молдавия — Казахстан и Эстония — Кипр. Победители пройдут в лигу C, проигравшие — в лигу D.

Матчи группового раунда во всех лигах пройдут со 2 июня по 27 сентября.

Победители групп в лигах B, C и D поднимутся дивизионом выше, проигравшие в лигах A, B и C, напротив, опустятся ниже. Четыре победителя групп в Лиге A проведут финальную стадию турнира. Полуфиналы состоятся 14-15 июня, финал и матч за третье место — 18 июня.