Сборная России по хоккею с минимальным счётом обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала — 1:0. Единственную шайбу провёл на 47:55 защитник Вячеслав Войнов. Ассистировали ему Никита Гусев и Владимир Ткачёв.

Матч состоялся на «ЦСКА Арене» в Москве.

Россия играла в следующем составе: Федотов (Самонов); Нестеров — Чистяков, Чибисов — Шипачёв — Марченко; Войнов — Никишин, Ткачёв — Морозов — Гусев; Елесин — Яковлев, Семёнов — Карнаухов — Толчинский; Шарипзянов, Плотников — Галимов — Грицюк, Каюмов.

Для Швеции это первая игра на Кубке Первого канала, Россия накануне встретилась с Канадой и победила 4:3. Матч с приглашёнными североамериканцами стал первым для нашей команды под руководством Алексея Жамнова.