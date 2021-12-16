Международный союз биатлонистов (IBU) пересчитал итоги Кубка мира-2013/14. Причиной этому стало решение по поводу российской биатлонистки Ольги Зайцевой. Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. Все её результаты, начиная с Игр в Сочи и до завершения карьеры в конце сезона-2013/14, были аннулированы.

Зайцева и вся сборная России лишилась серебра Олимпиады в женской эстафете, оно досталось Норвегии, а бронза перешла Чехии. Однако этот результат не шёл в личный зачёт Кубка мира. Но после Олимпиады состоялось ещё девять гонок, и теперь Зайцева исключена из всех её протоколов.

Официально первые два места в общем зачёте Кубка мира-2013/14 распределились следующим образом:

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 861 очко

2. Тура Бергер (Норвегия) — 857 очков

После пересчёта очков ситуация складывается следующая:

1. Тура Бергер (Норвегия) — 868 очков

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 863 очка

Мякяряйнен из трёхкратной обладательницы Большого хрустального глобуса стала двукратной — ранее она завоёвывала награду по итогам сезонов-2010/11 и 2017/18. Для Бергер эта победа стала второй в карьере, первую она одержала в сезоне-2012/13.

Для Бергер сезон-2013/14 был последним в карьере, Мякяряйнен завершила выступления в 2020 году.