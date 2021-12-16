Мужская сборная России выиграла эстафету 4×100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби.

Победу команде принесли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев. Команда проплыла дистанцию за 3.03,45.

Второе место заняла Италия (3.03,61), тройку замкнула сборная США (3.05,22).

У женщин победу на той же дистанции поделили США и Канада, показавшие одинаковый результат — 3.28,52. Третье место заняла Швеция — 3.28,80.

Сборная России заняла шестое место. В её составе выступили Мария Каменева, Екатерина Никонова, Арина Суркова и Дарья Устинова.

Кроме того, на дистанции 200 м вольным стилем у женщин был установлен мировой рекорд. Пловчиха из Гонконга Сиобан Бернадетт Хауи проплыла дистанцию за 1.50,31.