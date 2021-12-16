Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил итоги жеребьёвки Лиги наций-2022/23. Россия попала в группу с Албанией, Израилем и Исландией.

«Интересная жеребьёвка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы – больше силовой футбол, Израиль – техничный, Албания схожа с израильтянами, — цитирует Телеграм-канал сборной России Карпина. — Будут интересные матчи, группа примерно ровная.

Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой – хочется попробовать новых игроков. Придётся совмещать, но это не должно сказываться на результате».

Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в июне-сентябре 2022 года. Если Россия займёт первое место в группе Лиги B, то выйдет в элитный дивизион — Лигу A. Если команда станет последней, то опустится в Лигу C.