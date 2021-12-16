Сегодня, 16 декабря, состоялась церемония жеребьёвки группового раунда Лиги наций-2022/23. Сборная России в третьем розыгрыше турнира подряд сыграет в Лиге B. Её соперниками станут Албания, Израиль и Исландия. Рассказываем, как раньше россияне играли с предстоящими оппонентами.

Россия — Исландия. 6 матчей, 4 победы — 1 ничья — 1 поражение, мячи 8-2

Исландия из трёх соперников сейчас выглядит наиболее опасной командой, однако именно с ней у России самый успешный баланс матчей. В отборе на ЧМ-1994 Россия выиграла 1:0, затем сыграла вничью 1:1. На товарищеском турнире в 1996 году россияне крупно выиграли — 3:0, причём два мяча забил нынешний главный тренер команды Валерий Карпин.

Единственное поражение от Исландии Россия потерпела в 1998 году, но оно было очень болезненным. Команда под руководством Анатолия Бышовца проиграла третий матч отбора Евро-2000 (0:1), причём единственный мяч забил Юрий Ковтун в свои ворота на последних минутах.

В 1999 году россияне взяли реванш в Москве 1:0, причём гол также забил Валерий Карпин. Всего на счету наставника команды три мяча в четырёх играх с исландцами. Наконец последний на сегодняшний день поединок был товарищеским и прошёл в Испании в 2013 году. Россия тогда уверенно победила 2:0.

Россия — Израиль. 10 матчей, +4=3-3, мячи 17-13

Израиль — один из самых частых и самых неприятных соперников сборной России. Преимущество нашей команды минимальное, и то было достигнуто только в отборочном цикле ЧМ-2014, когда ведомые Фабио Капелло россияне дважды уверенно разобрались с Израилем — 4:0, 3:1.

До этого баланс и вовсе был в пользу израильтян. Товарищеская игра 1993 года завершилась результативной ничьей 2:2 и удалением нынешнего помощника Карпина Виктора Онопко. В отборе на ЧМ-1998 Россия сыграла вничью (1:1) и победила (2:0). В 2000 году товарищеский матч завершился разгромом россиян 1:4, причем последний матч за сборную провёл предшественник Карпина на посту главного тренера, а тогда — вратарь команды Станислав Черчесов. В августе того же года Россия взяла реванш также в товарищеской встрече — 1:0.

Три года спустя снова в товарищеской игре россияне уступили Израилю 1:2, после игры в отставку с поста главного тренера сборной подал Валерий Газзаев.

В отборе на Евро-2008 Россия сперва сыграла вничью 1:1, а затем неожиданно уступила 1:2, причем второй матч произошёл всего через месяц после героической победы над Англией (2:1). Тогда России оставалось победить Израиль и Андорру, чтобы выйти на Евро. С израильтянами произошёл конфуз, но, к счастью, Гусу Хиддинку повезло, и Россия со скрипом пролезла в финальную часть, чтобы завоевать в итоге бронзу.

Албания. 2 матча, +1=0-1, мячи 5-4

Формально слабейшая команда в группе, но при этом единственная, с которой нет положительного баланса по победам и поражениям. Обе игры с Албанией Россия провела в отборе на Евро-2004 под руководством Валерия Газзаева. Первая игра в 2002 году завершилась уверенным разгромом соперника — 4:1. А вот в 2003-м албанцы сенсационно взяли реванш 3:1 и поставили под угрозу выход России на чемпионат Европы.

Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в июне-сентябре 2022 года. Если Россия займёт первое место в группе Лиги B, то выйдет в элитный дивизион — Лигу A. Если команда станет последней, то опустится в Лигу C.