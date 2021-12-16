Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с недопуском форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова до участия в Олимпиаде-2022.

«Всё, что требовалось от нас, мы сделали, — цитирует «Чемпионат» Жамнова. — Илья Ковальчук летал в Нью-Йорк, разговаривал с NHLPA, НХЛ, были переговоры с ИИХФ, старались сделать всё возможное, но есть много нюансов, где мы бессильны. Вердикт был озвучен сегодня, уже ничего не изменится».

Евгений Кузнецов был отстранён от соревнований ИИХФ из-за положительной допинг-пробы на кокаин, взятой на чемпионате мира-2019. Срок его дисквалификации истекает в июне 2023 года. Дисквалификация не распространяется на матчи НХЛ, но на Олимпиаде он сыграть не сможет. Россия пыталась добиться сокращения дисквалификации, но безуспешно.