Сразу три футболиста «Ливерпуля» не смогут принять участия в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ньюкасла». Защитник Виргил ван Дейк и полузащитники Фабиньо и Кёртис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Все три игрока находятся на самоизоляции. Остальные игроки и сотрудники «Ливерпуля» прошли повторное тестирование на коронавирус, больше заражений или сомнительных тестов выявлено не было.

Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» состоится сегодня, 16 декабря, начало — в 23:00 по московскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место с 37 очками после 16 игр. Отставание от «Манчестер Сити» составляет четыре очка, но «горожане» провели на одну игру больше. «Ньюкасл» идёт в таблице предпоследним с 10 очками в 16 матчах.