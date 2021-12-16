Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов назвал трёх лучших вратарей в российской истории. В интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» он выделил Игоря Акинфеева, Сергея Овчинникова и самого себя.

Филимонов выступал в профессиональном футболе до 45 лет. В его карьере был ряд российских и иностранных клубов, самым известным из которых стал «Спартак». Цвета красно-белых Филимонов защищал с 1996 по 2001 год, выиграл шесть чемпионатов и Кубок России. В сборной России Филимонов отыграл 16 матчей и пропустил 12 мячей с 1998 по 2002 год, съездив запасным на ЧМ-2002. Самым известным матчем в его карьере стала игра 1999 года с Украиной. В матче отбора на Евро-2000 россиянам нужна была только победа. Счёт до концовки встречи был 1:0, но Филимонов допустил грубую ошибку на 88-й минуте, и игра завершилась 1:1.

Акинфеев всю профессиональную карьеру провёл в ЦСКА и продолжает выступать за армейский клуб до сих пор. В сборной России он отыграл 111 матчей (второй результат в истории после Сергея Игнашевича) с 2004 по 2018 год, дошёл до 1/4 финала ЧМ-2018 и взял бронзу Евро-2008, а также принял участие в Евро-2004, 2012 и 2016 и ЧМ-2014.

Овчинников выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также провёл четыре сезона в Португалии за «Бенфику», «Алверку» и «Порту». В сборной России он отыграл с 1993 по 2005 год 36 встреч, приняв участие в Евро-1996 и 2004.