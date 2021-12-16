Хоккеист Евгений Кузнецов не поедет на Олимпиаду. Стали известны соперники сборной России по хоккею в Лиге наций. Татьяна Тарасова болеет. Максим Цветков вернулся. Кайса Мякяряйнен лишилась Большого хрустального глобуса семилетней давности из-за ситуации с допингом Ольги Зайцевой. Самые интересные новости спорта 16 декабря – в дайджесте NVsport.

Артемий Панарин недоиграл матч «Рейнджерс» с «Аризоной»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин досрочно завершил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:3).

Российского легкоатлета дисквалифицировали за употребление допинга

Чемпион России 2016 года среди юниоров в беге на 5000 метров, легкоатлет Алексей Дорофеев был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Кузнецов не сможет поехать на Олимпиаду

Российский хоккеист Евгений Кузнецов не будет допущен до участия в Олимпийских Играх-2022 в Пекине (Китай) из-за нарушения антидопинговых правил.

Ройселанн выиграла спринт на этапе в Анси, Резцова пятая

Марте Ройселанн стала победительницей спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Цветков стал третьим в первой международной гонке за почти три года

Российский биатлонист Максим Цветков занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Тарасова ответила на вопрос о своём здоровье

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья.

Определились соперники сборной России по Лиге наций

Стали известны соперники сборной России по футболу по групповому турниру Лиги наций-2022/23.

Россия выиграла у Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею с минимальным счётом обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала — 1:0.

Мякяряйнен лишена победы в Кубке мира семилетней давности из-за Ольги Зайцевой

Международный союз биатлонистов (IBU) пересчитал итоги Кубка мира-2013/14. Причиной этому стало решение по поводу российской биатлонистки Ольги Зайцевой.