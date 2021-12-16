Финляндия одержала победу над Чехией в серии буллитов в матче Кубка Первого канала — 3:2. Финны открыли счёт на десятой минуте — отличился Сакари Маннинен из «Салавата Юлаева». На 33-й экс-форвард «Металлурга» Ян Коварж забросил ответную шайбу с передачи Милана Гулаша.

На 48-й Антон Левчи снова вывел финнов вперёд, причём ассистировал ему нападающий СКА Йонас Кемппайнен. Чехи ушли от поражения за 11 секунд до конца третьего периода. На этот раз Коварж отблагодарил Гулаша, отдав ему результативный пас.

Из десяти брошенных в серии буллитов реализован был только самый первый — отличился Петер Тиивола.

Накануне сборная России открыла домашний этап Евротура победой над приглашённой сборной Канады — 4:3. Сегодня подопечные Алексея Жамнова с минимальным счётом одолели Швецию — 1:0.

Завтра, 17 декабря, Канада и Швеция проведут очный поединок. России предстоят игры с Чехией (18 декабря) и Финляндией (19 декабря).