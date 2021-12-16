«Валенсия» пробилась в 1/16 финала Кубка Испании по футболу. В матче 1/32 финала «летучие мыши» в дополнительное время вырвали победу у клуба третьего по силе испанского дивизиона «Арентейро» — 3:1.

«Валенсия» открыла счёт уже на первой минуте — отличился Юнус Мусах. На восьмой минуте Джони Магисано сравнял счёт.

В оставшиеся 82 минуты основого времени голов забито не было. В дополнительное время «Валенсия» дожала соперника. На 100-й минуте Уго Гильямон Санмартин вывел «Валенсию» вперёд, а на 113-й Ману Вальехо забил третий мяч.

В стартовом составе «Валенсии» вышел хавбек сборной России Денис Черышев. На 60-й минуте его заменил Карлос Солер.

Ранее в 1/16 финала Кубка Испании пробились «Райо Вальекано», «Эспаньол», «Мальорка», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Эльче», «Алькояно», «Вильярреал», «Линарес», «Сельта», «Райо Махадаонда», «Фуэнлабрада», «Леганес», «Картахена», «Жирона», «Альмерия», «Спортинг» Хихон, «Понферрадина», «Сарагоса», «Эйбар» и «Вальядолид».