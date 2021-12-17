Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в победном матче своей команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз» установил рекорд по количеству триумфов за год и пропустил один гол.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Среди победителей отметились Алекс Киллорн и Виктор Хедман. Василевский справился с 25 бросками из 26 и одержал 63-ю победу в текущем календарном году. Он превзошел достижение Марка-Андре Флери.

Капитан коллектива Стивен Стэмкос сделал результативную передачу и заработал 900-е очко в НХЛ.

У проигравших гол забил Тома Шабо. Никита Зайцев отыграл около пяти минут и получил травму нижней части тела. Повреждение не позволило ему вернуться на лед.