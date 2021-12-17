Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев появились в заявке парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Рублев будет играть с украинцем Денисом Молчановым.

Карацев будет выступать в паре с родившимся в Оренбурге Артемом Ситаком. С 2011 года теннисист выступает за Новую Зеландию.

Андрей Рублев – пятая ракетка мира в одиночном разряде по итогам сезона-2021/2022.

Аслан Карацев – восемнадцатый в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Андрей Рублев выступает в парном разряде Australian Open в четвертый раз. В январе 2020 года россиянин сражался в паре с белорусским теннисистом Андреем Василевским. Они вылетели уже в первом круге.

Аслан Карацев ранее играл на турнире только в одиночном разряде.

Матчи Australian Open начнутся 17 января 2022 года.