Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз» прошел без зрителей. За несколько часов до начала встречи пресс-служба хозяев площадки опубликовала информацию о том, что игра пройдет при пустых трибунах.

«Столкнувшись с растущим числом случаев заболевания COVID-19 в регионе, сегодня поздно вечером организация «Монреаль Канадиенс» получила запрос от должностных лиц общественного здравоохранения Квебека на проведение сегодняшней игры без присутствия болельщиков«, – говорится в сообщении.

Начиная с январских матчей клуб планирует вернуться к сценарию частичной заполняемости.

Матч выиграл «Монреаль». Победитель определился в серии буллитов (3:2). Единственный точный бросок на счету Джонатана Друэна.