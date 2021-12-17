Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Варламов смог отразить 40 бросков из 41 и получил награду за отлично проведенную игру.

Второй звездой признали форварда «Айлендерс» Кэла Клаттербака, в его активе – дубль. В тройку попал их партнер по команде Энтони Бовиллье с одной заброшенной шайбой.

В текущем розыгрыше Варламов принял участие в восьми матчах, но победа над «Бостоном» стала первой сезоне.

В следующей игре «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся с «Вегас Голден Найтс» 19 декабря. «Бостон Брюинз» будет готовиться к соперничеству с «Монреаль Канадиенс» в тот же день.