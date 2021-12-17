Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с возможным переносом встреч Английской Премьер-лиги (АПЛ) из-за распространения коронавируса после 17-го тура чемпионата против «Ньюкасла».

Домашняя игра для подопечных немца завершилась со счетом 3:1.

Наставник отметил, что его коллектив обеспокоен происходящим в мире. С помощью регулярного тестирования они пытаются сократить риски передачи инфекции.

«Я знаю, что Томас Франк сказал, что по, его мнению, было бы правильным приостановить АПЛ. Но я не вижу в этом особой пользы, так как мы вернемся, а вирус останется», – цитирует Клоппа BBC.

Он выразил надежду на то, что игра с «Тоттенхэмом» в воскресенье, 19 декабря все же состоится.

Напомним, вспышки коронавируса проявлялись как раз у будущего соперника «Ливерпуля». Также о случаях заболеваний сообщалось в «Челси».