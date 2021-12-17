Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш», завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, по одной шайбе забросили Таннер Жанно, Роман Йози и Маттиас Экхольм.

За «Колорадо» забивали Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Российский нападающий забросил десятую шайбу в текущем сезоне.

Хоккейный журналист Ник Алберг написал в твиттере после матча: «10 голов в 18 матчах для Вала Ничушкина, сейчас он играет в лучший хоккей в своей карьере».

Яков Тренин из «Нэшвилла и Михаил Мальцев из «Колорадо» не отметились результативными действиями.

В прошлом матче текущего сезона НХЛ «Колорадо» победил «Нэшвилл» со счетом 6:2.