Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила в сториз Instagram новую фотографию. На ней спортсменка изображена с шестилетней Арабэллой Вафиной, которая тренируется у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Встретились с Арабэллой Вафиной«, – написала она на фото.

Алина Загитова – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при и чемпионка России.

Загитова – первая фигуристка в женском одиночном разряде из России, которая завоевала все возможные титулы в мировом фигурном катании. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас она учится на факультете журналистики и участвует в ледовых шоу. Загитова – ведущая проекта «Ледниковый период» на Первом канале.