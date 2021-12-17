Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан объяснил, когда в состав команды сможет вернуться российский нападающий Евгений Малкин. По его словами, процесс идет, а форма только становится лучше.

Предполагалось, что процесс восстановления займет у форварда не менее полугода.

«Вы и сами наверняка видели Малкина на тренировках. Он прибавляет с каждым днём. Он близок к возвращению», – приводит слова Салливана официальная русская версия сайта НХЛ.

Напомним, хоккеист усугубил травму в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» в прошлом сезоне и не смог избежать операции в июне 2021 года. После этого Малкин смог проводить долгое время только индивидуальные тренировки.