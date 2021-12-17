Российская биатлонистка Кристина Резцова разместила в Instagram пост после лучшей личной гонки на Кубке мира.

Напомним, спортсменка заняла пятое место в спринте на этапе в Анси (Франция).

«Спасибо за этот день и за эту гонку. Шаг за шагом», – подписала фото Резцова.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Кристины. В комментарии он написал «Угу» и добавил эмодзи в виде сердечка.

Ранее лучшим результатом Кристины Резцовой было восьмое место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция).

18 декабря женщины пробегут гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси. Стартовый протокол на гонку будет составлен по результатам спринта. Резцова уйдет на дистанцию пятой с отставанием в 26,7 секунды от лидера – норвежки Марте Ройселанн.