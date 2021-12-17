Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей поделился ожиданиями от встречи с экс-лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем на выставочном турнире в Абу-Даби.

Теннисисты сыграют в полуфинале соревнований сегодня, 17 декабря. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Я вновь хочу сражатся с этими парнями в крупнейших соревнованиях. Это то, что мотивирует меня. Надеюсь, мы сможем показать хорошее как для таких стариков выступление», — цитирует Маррея Reuters.

Ранее Надаль рассказал о возможности участия в открытом чемпионате Австралии и своей подготовке к стартам.

Напомним, также в пятницу на корте встретятся россиянин Андрей Рублев и канадец Денис Шаповалов. Их игра начнется в 16:00 по московскому времени.