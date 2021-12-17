Спойлер: всё вместе.

К четвёртому этапу Кубка мира по биатлону Кристина Резцова «добегалась» до попадания в топ-5 в личной гонке и весьма уверенно. И это с одним промахом! В последние годы гонки в Анси становились провалом для женской команды, а у Кристины, наоборот, случился прорыв. По сумме баллов за четыре этапа ей удалось забраться на 13-ю строчку, и теперь Резцова — лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира.

А ведь ещё в феврале этого года Резцова рожала дочь и её с трудом можно было представить в основе сборной. Что именно помогло ей совершить такой скачок вверх? Разбирается НВспорт.

Беременность и роды — легальный допинг в циклических видах спорта?

В мировом биатлоне был не один пример того, как после рождения ребёнка результаты спортсменок улучшались. Мари Дорен-Абер, наконец, начала выигрывать золото чемпионатов мира, а в 2016 году в Холменколлене она и вовсе увезла медаль с каждой гонки! Дарья Домрачева спустя четыре месяца после родов смогла взять серебро ЧМ — первое за четыре года.

Повлияла ли гормональная перестройка положительно на состояние организма — вопросы к самой Резцовой, здесь все индивидуально. А вот что точно помогло хорошо подготовиться — до последнего месяца беременности Кристина давала организму посильные нагрузки, а весь процесс рождения ребёнка прошёл благополучно, и быстро удалось вернуться к тренировкам.

Гены Анфисы Резцовой тоже в деле?

Олимпийская чемпионка в лыжах и биатлоне Анфиса Резцова, наконец, может полностью порадоваться за дочь. В комментарии для РИА Новости она сравнивала дочь с собой: «Кристинка прям как мама в своё время — бегала быстро, а стреляла плохо». В другом интервью Резцова-старшая отмечала, что Кристина пошла в мать крепким телосложением, что помогает иметь хорошую физическую готовность. И такую готовность биатлонистка показывала и раньше, все же, для нее сезон на Кубке мира — не дебютный.

А вот если не гены, то профессиональная помощь родителей все же присутствовала в подготовке к сезону. Помогал Кристине её отец Леонид Резцов, советский биатлонист, а ныне — тренер по стрельбе. Все огрехи пока исправить не удаётся, но есть весьма хорошие проблески.

И причём здесь тренер сборной Болгарии?

К сезону Кристина Резцова готовилась самостоятельно с поддержкой региона. С младенцем на руках было сложно ездить на сборы в составе команды, все пришлось делать самостоятельно. На помощь пришел тренер Виталий Норицын — сейчас он работает в сборной Болгарии, но ещё пару лет назад работал с Резцовой как тренер женской сборной России, так что эту спортсменку он знает.

По тренировочному плану Норицына Резцова хорошо подготовилась к отборочным гонкам в Тюмени, выдержала конкуренцию в составе национальной команды и заняла то единственное место, которое было вакантным. А теперь она выступает лучше тех спортсменок которые все межсезонье готовились в команде.

При этом пока Норицын работает на Резцову бесплатно — по крайней мере, по словам Кристины. «От меня Норицын пока не копейки точно не получил (за тренировочные планы). Возможно, если я заработаю денег. Если серьёзно, он делает это по доброте душевной», — рассказала биатлонистка в интервью «Матч ТВ». Что ж, если результаты Кристины будут улучшаться дальше, то тренер вряд ли останется без благодарности — ведь план Норицына рассчитан с прицелом на Олимпиаду.