Экс-тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал об ожиданиях от Олимпийский Игр-2022 в Пекине (Китай). По его словам, нужно опасаться несоблюдения всех COVID-ограничений и подмены тестов.

Он отметил, что все предолимпийские мероприятия обычно были организованы неважно.

«В номерах отелей люди чувствовали себя как в тюрьме. Кроме того, у них есть возможность манипуляции с тестами на коронавирус. Они могут всегда объявить тест положительным, и никто не сможет это проконтролировать», – цитирует Пихлера Metaratings.ru.

Специалист отметил, что считает вариант только теорией. При этом способ гарантировано поместит соперника на карантин.

Напомним, Олимпийские Игры пройдут 4-20 февраля 2022 года в Китае.