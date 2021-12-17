Форвард «Зенита» Малком рассказал о своем отношении к русской кухне.

Малкон заявил, что ничего не знал о национальных блюдах России по переезда в страну. Он слышал только о бефстроганове. В Бразилии его тоже часто готовят, поэтому футболист не знает, можно ли считать это блюдо типично русским.

Малком заметил много отличий в кухнях Бразилии и России. На родине форварда не популярны супы. Он не привык их есть.

«Хотя я пробовал этот ваш красный суп, как это называют? Борщ? Да, он! Борщ мне по душе«, – цитирует Малкома РИА «Новости Спорт».

Также форвард «Зенита» рассказал, попробовал ли он водку.

«Нет, водку не пробовал. Из крепких напитков, если есть повод, мне нравится только джин«, – рассказал Малком.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в 20 матчах за «Зенит» и забил три мяча.