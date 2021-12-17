Второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

Сегодня, 17 декабря, проходит третий игровой день турнира.

В 15:00 начнется матч между сборными Канады и Швеции.

В текущем году за победу борются пять команд. К сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавилась национальная команда Канады. Матчи с североамериканцами не идут в общий зачет турнира. Соревнования продлятся до 19 декабря.

На данный момент в таблице лидирует сборная России. В активе команды 6 очков. Россияне выиграли у шведов (0:1) и канадцев (4:3). На втором месте идет Финляндия (2 очка), на третьем – Чехия (1 очко). Канада и Швеция не набрали баллов и замыкают турнирную таблицу.

Сборная России является действующим победителем Еврохоккейтура.