Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал прогресс своих подопечных. Наставник сравнил текущие выступления с гонками прошлого сезона.

Шашилов отметил, что критика по результатам команды продолжалась и летом.

«Нормальные спортсмены, не надо их клевать. В прошлом году в Италии выиграли эстафету — понеслось, мол, мы такие короли. Затем те же люди, кто хвалил, пишут, что мы такие-сякие, все проиграли на ЧМ, вышли рано на пик формы», – цитирует тренера Матч ТВ.

По его словам, тренер не должен быть ответственным за все. В коллективе обязанности делятся на разных людей: врачей, массажистов и других.

Напомним, в текущем сезоне женская сборная России выиграла единственное серебро в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).