Во время спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону в французском Анси российская биатлонистка Ирина Казакевич потеряла мешок с вещами. Спортсменка осталась без теплой одежды после финиша.

Ирина Казакевич рассказала, что ждала вещи 20 минут после финиша. Она начала замерзать, но на помощь пришли окружающие.

«Матч ТВ дали мне куртку, а затем волонтеры принесли термофольгу, очень классная штука, затем плед, начали решать вопрос. Ну, а потом принесли мешок с вещами«, – цитируют Казакевич «РИА Новости».

Спринтерскую гонку выиграла норвежка Марте Ройселанн. Второй стала Анаис Бескон из Франции, тройку призеров замкнула шведка Эльвира Эберг. Лучшая из россиянок – Кристина Резцова, стала пятой. Ирина Казакевич заняла 17-е место.