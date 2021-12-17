Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что готов уйти с поста капитана национальной сборной. По его словам, это не позволяет совмещать несколько должностей.

Пока руководитель не нашел замену, но уже готов признать факт ухода.

«Уже не хочется. Сейчас не скажу, кто тогда будет следующим капитаном, но уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым. Реально очень сложно это совмещать с развитием тенниса», – цитирует Тарпищева Metaratings.

Также он признался, что пора концентрироваться на других вещах, ведь роль тренера тоже нивелируется.

Напомним, в декабре под руководством Тарпищева российская команда выиграла Кубок Дэвиса. Всего при нем было выиграно четыре женских и три мужских трофея.