Российский танцевальный дуэт София Шевченко и Игорь Еременко отказался от участия в чемпионате России по фигурному катанию. Также с турнира снялась спортивная пара Алина Пепелева/Роман Плешков.

Тренер Шевченко и Еременко сообщила, что пара отсутствует в списках участников турнира из-за медицинских показаний. В текущем сезоне дуэт выступил на этапе Гран-при в Японии. Там фигуристы заняли девятое место. Софья и Игорь – бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров.

Нина Мозер – наставник Пепелевой и Плешкова, заявила, что пара также отказалась от участия в турнире по медицинским показаниям. У партнера выявлено осложнение на колено после гриппа. Врачи запретили ему прыгать до середины января.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Лучшие спортсмены попадут в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.