По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 27743 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 17 декабря выявлено всего 10 159 389 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 8,91 млн человек. Еще 295 104 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 17 декабря в Москве было выявлено 2755 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 1984 новых случаях. В Московской области появилось еще 1452 человек, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Красноярский край с 677 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 3 человека.