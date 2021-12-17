Меньше чем через неделю в Санкт-Петербурге начнётся едва ли не главная битва сезона в фигурном катании: на льду СК «Юбилейный» пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Фаворитов мы себе примерно представляем, но есть и те фигуристы, которые могут спутать все прогнозы. А в одном виде вообще невозможно предсказать пьедестал — на него могут попасть едва ли не все спортсмены из предварительной заявки.

Танцы на льду: борьба за третью олимпийскую путёвку очень острая

Один из самых предсказуемых в последние годы вид фигурного катания может удивить на чемпионате России. Болезнь Тиффани Загорски серьёзно запутала ситуацию — в прошлом сезоне они с Джонатаном Гурейро были уверенной третьей парой сборной, а сейчас за олимпийскую путёвку будут бороться сразу несколько пар.

С ЧР Загорски/Гурейро не снялись, так что будет очень интересно посмотреть на их готовность в Петербурге. Произвольный танец пары вообще будет премьерой! По ходу сезона оценки серьёзно возросли у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, затем такой же рост продемонстрировали Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Также в борьбу за путевку вклинятся Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: осенью они вернулись к удачному произвольному танцу «Experience» и на некоторых турнирах их оценивали весьма достойно.

У мальчиков не состав, а сказка — предсказать результаты будет очень сложно

В мужском одиночном катании собрались одни титулованные фигуристы. Очевидный лидер (кто бы что не говорил) — это Михаил Коляда, а вот как распределятся остальные места, предсказать практически невозможно. В числе участников чемпион Европы Дмитрий Алиев, серебряные призёры чемпионата Европы Артур Даниелян и Александр Самарин, а также чемпионы мира среди юниоров Андрей Мозалев и Алексей Ерохов.

В этот список мы добавляем Евгения Семененко, который в этом году взял золото в ЧМ в команде, Марка Кондратюка — бронзового призёра последнего ЧР, подтвердившего третью квоту, призера юниорского ЧМ и нескольких международных турниров Петра Гуменника…

Отдельного внимания заслуживает большой десант юниоров, которые в этом году удачно выступали на этапах ЮГП. Кирилл Сарновский, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин (успевший вернуться в группу Этери Тутберидзе), Илья Яблоков, Андрей Анисимов — каждый из них при удачном прокате может рассчитывать на попадание в тройку призёров.

Парное катание: минимальная интрига для тройки, но много молодых и интересных пар

На три места в олимпийской команде России претендуют четыре пары, так что интрига на турнире будет не такой большой. Но в заявке оказалось сразу несколько очень интересных молодых дуэтов.

Обратить внимание можно на юниорскую пару Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (группа Доброскокова-Рослякова). Эти ребята действительно двигают вперёд парное катание, ведь в произвольной стабильно прыгают каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Хорошо в юниорской серии Гран-при выступили и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (тренер Владислав Жовнирский, команда Нины Мозер), а также Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, новые пермские звёздочки группы Павла Слюсаренко.

Женское одиночное удивит юниорками — даже без Акатьевой

У девушек битва за Олимпиаду будет самая непредсказуемая и ожесточённая, но лучшие прокаты могут выдать те фигуристки, которые на взрослую сборную как раз и не претендуют.

Софью Акатьеву на чемпионат России все-таки не пустили, а вот другие успешные юниорки этого сезона могут здорово спутать карты. В первую очередь, хочется сказать о Софье Самоделкиной: хоть в финал ЮГП она не попала, но сейчас имеет в своем арсенале все четверные прыжки и тройной аксель. На какие именно она сделает ставку в Санкт-Петербурге, пока неизвестно, но мы можем увидеть и флип, и лутц, и риттбергер.

Софья Муравьева этой осенью начала исполнять тройной аксель (на соревнованиях) и четверной сальхов (на тренировках), а также стала заметно выделяться качеством катания. Родись Муравьева на месяц раньше — и она бы боролась за путёвку на Олимпиаду в Пекине. Еще одна ученица «Ангелов Плющенко» Анастасия Зинина в этом сезоне выкатывала произвольную с двумя четверными тулупами и даже тренировала редкий каскад — четверной тулуп — тройной риттбергер.