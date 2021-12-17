Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер высказался об игре нападающего Александра Овечкина. Датчанин оценил ассистентские навыки россиянина.

Эллер считает, что Овечкин недооценен в плане работы ассистента. Он умеет отдать отличный пас.

«Очевидно, в первую очередь он нацелен на бросок, но он понимает, когда никто не ждет от него передачу, и он может сделать ее, создавая, как правило, отличный момент для партнера. Овечкин – уникальный и впечатляющий хоккеист«, – цитирует Эллера The Athletics.

В текущем сезоне Александр Овечкин сыграл в 29 матчах. Она набрал 46 (21+250 очков при показателе полезности «+19».

«Вашингтон» проиграл последний матч «Чикаго» в овертайме (5:4). В следующей игре «столичные» встретятся с «Виннипегом». Матч состоится 18 декабря в 04:00 по мск.