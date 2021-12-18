Сборная России по хоккею сыграет с Чехией в рамках второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. В первом матче россияне обыграли Канаду со счетом 4:3.

Затем команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу над сборной Швеции (0:1). Матч получился трудным, единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов.

Сборная Чехии проиграла последний матч на турнире Финляндии (2:3 Б). Финны отыгрались со счетом 1:2 в середине третьего периода.

Сборная России идет на первом месте в группе. В активе команды 6 очков. Финляндия занимает вторую строчку турнирной таблицы (2 очка), Чехия с 1 баллом в активе идет на третьем месте. Канада и Швеция не набрали ни одного балла и замыкают турнирную таблицу.