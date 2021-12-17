Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в этом сезоне. Возможность переноса не принималась.

Турнир изначально должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря. Однако о его отмене в эти даты сообщили 2 декабря.

«К сожалению, несмотря на все усилия, приложенные ISU и группой, не удалось найти решения, которое позволило бы провести турнир», – сказано в заявлении организации.

ISU принял бескомпромиссное решение об отмене и поблагодарил всех членов комитета за сотрудничества и приложенные усилия.

Россию на соревнованиях в Японии могли представить 11 фигуристов во всех видах программы.