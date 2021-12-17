Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, когда будет известен расширенный состав национальной команды на Олимпийские Игры в Пекине (Китай).

Этот список предполагает включение в него запасных. Общее количество спортсменов будет превышать предоставленную квоту. Но именно в таком коллективе проведется подготовка на последнем этапе.

«Расширенный состав олимпийской сборной России по биатлону будет объявлен в Москве 17 января на совместной пресс-конференции президентов ОКР и СБР Станислава Позднякова и Виктора Майгурова», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Напомним, на Олимпийские Игры в 2018 году национальная федерация смогла отправить только четырех биатлонистов из-за ограничений ВАДА. Спортсмены показали неудовлетворительные результаты.